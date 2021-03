Covid, Musumeci proroga l'ordinanza: restano i controlli per chi arriva in Sicilia

Ancora operativi tutti i punti di monitoraggio e i drive in per i tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso nell'Isola. Confermato l'obbligo di registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. Sempre valide anche le regole per disciplinare gli accessi nei negozi

Verranno mantenuti operativi tutti i punti di controllo e i drive in per l'esecuzione dei tamponi rapidi anti Covid riservati a quanti fanno ingresso in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, nella tarda serata di ieri ha firmato, infatti, la proroga dell’ordinanza dello scorso 12 febbraio. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 5 marzo. Coloro che arriveranno nell’Isola sono anche tenuti a registrarsi sull’apposita piattaforma www.siciliacoronavirus.it.



Prorogate anche le ulteriori misure di distanziamento. I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti a comunicare all’Asp il numero massimo dei clienti che possono essere accolti all’interno dei locali con l’affissione di un cartello all’esterno che dia questa indicazione.

Ai centri commerciali è richiesto di munirsi di “contapersone”. I titolari degli esercizi pubblici, in accordo con l’Asp e attraverso le associazioni di categoria, possono disporre settimanalmente e su base volontaria l’esecuzione dei tamponi nei drive in disponibili per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.