Coronavirus, Musumeci richiama i siciliani: "Torniamo a essere virtuosi"

"In Sicilia stiamo lavorando per salvaguardare il delicato equilibrio tra tutela della salute e diritto a una vita il più possibile normale. Dobbiamo garantire la scuola ed il lavoro. Dobbiamo offrire serenità alle famiglie. Dobbiamo tutelare gli anziani. Dobbiamo permettere alle imprese di continuare a lavorare in sicurezza. Sono obiettivi allo stesso modo basilari e impegnativi". E' quanto si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del presidente della Regione, Nello Musumeci, che torna a rivolgersi ai siciliani invitandoli alla prudenza.

Ieri il governatore ha emesso una nuova ordinanza che recepisce, sostanzialmente, il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Di fronte a noi - prosegue Musumeci - ci sono molti mesi prima di poter lasciare l’epidemia alle nostre spalle. Per non sbagliare serve ritrovare lo spirito di comunità virtuosa che ha fatto della Sicilia una delle regioni che hanno più osservato durante il lockdown le regole di comportamento richieste dal governo nazionale e dal governo regionale. Insieme ce la faremo".