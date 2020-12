Covid, l'Inps acquisirà automaticamente dati quarantena dall'Asp

L'Asp di Palermo e l'Inps hanno avviato uno scambio telematico di informazioni relativamente al periodo di quarantena, necessario per il riconoscimento del periodo di malattia da Covid ai lavoratori. A renderlo noto sono proprio l'Azienda sanitaria e la direzione provinciale dell'Istituto di previdenza.

Lo scambio telematico di informazioni "consentirà all’Istituto di acquisire in modo automatico i dati concernenti l’inizio e la fine del periodo di quarantena. Proprio alla luce di questa proficua sinergia, si avvisano gli utenti che avessero nel frattempo ricevuto una richiesta cartacea di documentazione, che non è necessario recarsi presso gli uffici dell’Asp e che, in ogni caso, la scadenza di sette giorni indicata nella richiesta non ha carattere perentorio".