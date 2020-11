I Comitati per la salute scendono in piazza: "Diciamo 'No' allo smantellamento del sistema sanitario"

"Con il nuovo Dpcm è arrivata la conferma che il sistema sanitario siciliano è al collasso. La maggior parte dei Covid hospital dell'Isola ha dichiarato di non avere più posti a disposizione dei pazienti. Gli stessi che oggi sbraitano per la scelta del governo nazionale di inserirci in zona arancione, nei mesi precedenti poco o nulla hanno fatto per rendere la rete ospedaliera pronta ad affrontare questa seconda ondata". A dirlo è Giovanni Siragusa dell'Ambulatorio popolare centro storico, annunciando una manifestazione in programma per le 18 in piazza Verdi.

La giornata di mobilitazione è stata indetta dal Coordinamento "Comitati per la Salute - Sicilia" in difesa "del diritto alla salute e per la sanità territoriale". La fiaccolata si svolgerà contemporaneamente in altri comuni siciliani come Partinico, Pantelleria e Leonforte.

"Oggi saremo in piazza - sottolinea Siragusa - contro lo smantellamento del sistema sanitario, contro le privatizzazioni, per una sanità pubblica, efficiente e a misura di territori. Saremo in piazza anche per pretendere che Musumeci e Razza si assumano la responsabilità della precaria condizione in cui si trova la rete sanitaria e chiedano scusa ai siciliani per i sacrifici che dovranno continuare a fare a causa della loro cattiva gestione dell'emergenza".