VIDEO | "Vietato fermarsi", alle 21 si svuotano le piazze tra la rabbia della movida: "Dov'è la nostra libertà?"

Le lancette dell'orologio sembrano essere andate avanti velocemente. Non sono le 2 ma è da poco entrata in vigore l'ordinanza comunale. La Vucciria e piazza Sant'Anna sono deserte, si percepisce un silenzio da lockdown. Solo via Maqueda appare frequentata da gente che, dopo una cena veloce, si affretta a tornare a casa. I titolari dei ristoranti: "Stiamo pensando di chiudere, non vediamo luce"