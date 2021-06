Caso di variante Delta a Palermo, 41enne trasferito al Cervello

Si tratta di un carabiniere palermitano, non ancora vaccinato contro il Coronavirus: è giunto da Lampedusa in aereo lo scorso 22 giugno. Il militare è risultato positivo al tampone eseguito nello scalo di Punta Raisi al suo arrivo

Un caso di variante Delta a Palermo. Si tratta di un palermitano di 41 anni che si trovava in osservazione al Covid Hotel San Paolo Palace. L'uomo - che non si è ancora vaccinato contro il Coronavirus - sta bene. Per un eccesso di sicurezza è stato trasferito all’ospedale Cervello. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un carabiniere giunto da Lampedusa in aereo lo scorso 22 giugno. Il militare è risultato positivo al tampone eseguito nell'aeroporto di Punta Raisi al suo arrivo.

In questi giorni sono aumentate le percentuali di tamponi positivi sequenziali proprio per accertate e isolare i casi di variante Delta ritenuti quelli più seri per la arginare la diffusione del virus. Al momento a Palermo i casi fino a ieri erano sette, 30 in tutta la Sicilia. Tra questi 14 erano migranti. Per lo più i contagiati sono uomini e donne che vengono dal Regno Unito, dal Portogallo o dall’Africa.

Intanto, è notizia di oggi, il vaccino anti Covid di Moderna ha mostrato in laboratorio risultati "incoraggianti" contro le varianti emergenti, compresa la temibile variante Delta. Ad annunciarlo è la stessa casa farmaceutica, dopo i risultati di uno studio di laboratorio nel quale il vaccino sviluppato dall'azienda statunitense ha prodotto anticorpi neutralizzanti contro le nuove varianti. Lo studio, in fase iniziale, è stato condotto utilizzando il siero sanguigno di otto partecipanti ottenuto sette giorni dopo che avevano ricevuto la seconda dose di vaccino. Il vaccino ha provocato una risposta anticorporale contro tutte le varianti testate, tra cui le versioni aggiuntive della variante Beta (individuata per la prima volta in Sudafrica) e tre lignaggi delle varianti individuate per la prima volta in India, tra cui la variante Kappa e la Delta.