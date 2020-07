Nozze a Nicosia e festa a Gangi, un invitato positivo al Covid: oltre 90 persone in quarantena

Un matrimonio rischia di fare divampare non un solo focolaio di Coronavirus, ma due, in altrettanti comuni siciliani: Nicosia (Enna) e Gangi (Palermo). Una novantina di persone che il 26 luglio scorso hanno partecipato a una festa di matrimonio nell'Ennese sono infatti sottoposte a quarantena dopo la notizia che uno degli invitati, che vive e lavora in Germania, è risultato positivo al Covid 19 ed è stato ricoverato in ospedale al suo rientro dall'Italia. Una sua parente, anche lei invitata alla cerimonia e risultata positiva, è in ospedale a Catania in via precauzionale. Tutti gli altri ospiti saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore mentre si stanno accertando i contatti avuti dalla data "incriminata" in poi.

La catena dei controlli, scattati immediatamente, porta però fino a Gangi. E' qui infatti che si è svolta la festa di nozze. Dal Dipartimento Igiene pubblica dell'Asp di Enna è immediatamente partita la segnalazione all'Asp di Palermo. Oltre ai gestori del locale dovranno essere sottoposti a tampone una ventina di camerieri che hanno effettuato il servizio ai tavoli durante la festa.