Un caso di Covid scuote l'Inps, positivo dipendente della sede di via Laurana

Un caso di Covid scuote l'Inps. Un dipendente che lavora nella sede di via Laurana è risultato positivo al tampone. Si tratta di un giovane lavoratore (circa 30 anni) assunto da poco. L'uomo ha accusato lievi sintomi (simili a quelli influenzali) e per questo gli è stato consigliato di effettuare il test che ha dato esito positivo. Il giovane dipendente si trova ora in isolamento mentre l'istituto ha dato il via al protocollo previsto per casi del genere.

Oggi è stata effettuata una sanificazione della sede e la positività del dipendente è stata comunicata all'Asp che avvierà il tracciamento dei possibili contatti. "La direzione - si legge in una nota dell'Insp - precisa a riguardo che sono già state adottate le misure previste, con la sanificazione dei locali e l’immediata applicazione dei protocolli sanitari. Questo - precisa ancora la direzione - consentirà il regolare svolgimento, in sicurezza, di tutte le attività istituzionali previste già a partire dalla riapertura di lunedì 5 ottobre".