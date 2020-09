Il Covid entra anche all'assessorato alla Salute: dipendente positivo, test per colleghi

Un dipendente dell'assessorato regionale alla Salute è risultato positivo al Coronavirus. Lo si apprende da una nota della Regione, con la quale si precisa che "misure di contenimento sono state avviate nella sede del dipartimento della Pianificazione strategica in piazza Ziino".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, è scattata la sanificazione degli uffici. Saranno poi sottoposti al tampone rapido tutti i contatti stretti del contagiato. Il dipendente risultato positivo non presenta sintomi ed è in isolamento.