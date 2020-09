Dopo Rap e Amat l'incubo Covid tormenta anche l'Amap: positivo un dipendente

Dopo Rap e Amat l'incubo Covid tormenta anche l'Amap. Un dipendente dell'azienda che a Palermo si occupa della distribuzione dell'acqua, che lavora come turnista al potabilizzatore in uscita dall'invaso dello Jato, è risultato infatti positivo al Coronavirus.

Il risultato del tampone è stato comunicato all'azienda ieri sera. Il dipendente, fino al 28 agosto è stato regolarmente presente al lavoro e nei due giorni successivi non ha effettuato alcuna prestazione lavorativa. Da giorno 31 il risulta assente per malattia.

Il dipendente era risultato negativo al test sierologico ma avendo sintomi influenzali ha deciso di sottoporsi a tampone, che è risultato positivo. In via cautelativa, considerando 15 giorni a ritroso sono stati identificati i dipendenti che hanno condiviso con il dipendente positivo i turni di lavoro dal 14 agosto, sulla base delle timbrature, anche per poche ore. Si tratta di 6 operai che domani saranno sottoposti a tampone presso un laboratorio privato.