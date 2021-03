Via Fileti, positivo al Covid il genitore di un bambino: chiude l'asilo Peralta

Chiusa da oggi in via precauzionale la scuola dell'infanzia comunale Peralta, in via Fileti (zona via Montepellegrino). La decisione a seguito della positività al Covid dei genitori di uno dei bambini che frequentano la struttura. Le famiglie sono state avvertite. L'amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione prevista dai protocolli anti Covid e ha avviato la comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria di Palermo per il tracciamento dei contatti stretti e la valutazione della ripresa delle attività.