Ospedale Ingrassia, 7 pazienti del reparto di geriatria positivi al Covid: "Sono stati trasferiti"

Sette degenti del reparto di geriatria dell’ospedale Ingrassia sono risultati positivi al Cororonavirus. Isolati, già dopo il test rapido, sono stati trasferiti, a seguito del riscontro con il tampone molecolare, nei Covid hospital presenti in città e in provincia.

Lo rende noto l'Asp, informando che "il reparto continua a funzionare regolarmente per gli altri degenti; mentre i nuovi ricoveri riprenderanno dopo la sanificazione dei locali".

"Così come da protocollo - ricostruisce l’intera vicenda la direzione aziendale dell’Asp - si è sottoposto a tampone rapido un paziente che doveva essere trasferito in una Rsa. Risultato positivo, si è proceduto ad estendere i test rapidi a tutti i degenti ed a tutti gli operatori del reparto. Altri sei pazienti sono risultati positivi, riscontro che è stato confermato (sia per il primo che per i successivi sei, ndr) al tampone molecolare. Tutti gli operatori in servizio sono risultati negativi al tampone antigenico, ma per maggiore sicurezza vengono adesso sottoposti anche al molecolare".

La direzione aziendale ha incaricato "il rischio clinico per la verifica dei processi e per individuare i punti di eventuale contagio che, comunque, c’è stato, a dimostrazione che il virus rechi in sé la forza di insinuarsi anche là dove sono state adottate tutte le regole per impedirne lo sviluppo".