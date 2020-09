VIDEO | Orlando: "Positivi della Missione di Biagio Conte portati all'Hotel San Paolo"

Il sindaco: "Il numero dei contagiati non è così alto come inizialmente comunicato, permane alta la esigenza di massima cautela. Purtroppo fuori da queste strutture continuano comportamenti incoscienti di persone che rischiano di far precipitare Palermo in una tragedia legata alla pandemia"