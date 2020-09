Coronavirus, positivi due migranti ospiti della Missione di Biagio Conte

Il Coronavirus "approda" anche nei locali della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, in via Decollati. Due migranti, ospiti della struttura di accoglienza, che ospita circa 700 persone, sono stati ricoverati ieri all’ospedale Cervello con polmonite da Covid-19. Nelle scorse ore si è così messa in moto l’Azienda sanitaria provinciale per sanificare i locali. L'Asp ha attivato tutte le procedure per il tracciamento delle persone che possono essere venute in contatto con i due stranieri, per effettuare il tampone.

Proprio ieri l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha ammesso che "il numero di contagi nel Palermitano è significativo, anche se la gran parte è asintomatica. C'è una situazione di monitoraggio in atto, abbiamo alzato l'asticella dell'attenzione". Come ormai avviene da settimane è la provincia di Palermo quella dove si registrano più nuovi casi: sono 37, secondo gli ultimi dati pervenuti.

Tra le persone risultate positive al Covid c'è anche un'infermiera del reparto di geriatria dell'ospedale Ingrassia, assente dal servizio dallo scorso 9 settembre e sottoposta a test sierologico il 7 settembre (con esito negativo). Preoccupa anche il nuovo focolaio "esploso" a San Giuseppe Jato dove sei residenti sono risultati positivi al Coronavirus. Contagiato anche un bimbo ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo. I genitori sono in isolamento domiciliare. Lo ha comunicato il sindaco Rosario Agostaro. "Allo stato attuale - ha detto il primo cittadino - le persone non sono ospedalizzate ma in isolamento domiciliare presso le loro abitazioni".