Covid, tutti positivi i carabinieri in servizio a Mezzojuso: arrivano rinforzi da Palermo

Sono tutti positivi i carabinieri in servizio alla stazione di Mezzojuso, paese dichiarato "zona rossa" dalla Regione. Il comando provinciale di Palermo ha inviato un'unità mobile dal capoluogo. Rinforzi necessari alle attività di controllo del territorio.

Su un totale di 3 mila abitanti, i contagiati registrati a Mezzojuso sono 40. Da qui la decisione di cinturare il Comune fino al 24 ottobre. La "zona rossa" scatterà alle 14. In queste ore è riunito il centro operativo comunale per predisporre gli ultimi adempimenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La commissione prefettizia che amministra il paese sciolto per infiltrazioni mafiose ha riunito le forze dell’ordine e tutti gli organi preposti per controllare che venga rispettata la zona rossa. I dipendenti comunali sono stati tutti messi in smart working e le scuole sono state chiuse. Per i residenti sarà possibile uscire da casa solo una volta al giorno per fare la spesa, a meno che non ci siano comprovate esigenze di lavoro o di salute.