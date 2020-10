Infermiera dell'ospedale Ingrassia positiva al Covid: test su tutto il personale

Un'infermiera del Pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia è risultata positiva al Coronavirus. A confermare la notizia è l'Asp. Adesso, sono in corso i tamponi su tutto il personale per accertare eventuali altre positività.

Già lo scorso 15 settembre era capitato un caso analogo. Un'infermiera del reparto di Geriatria era stata contagiata. Conseguentemente erano stati sottoposti a tampone sia il personale della Geriatria del nosocomio sia i degenti.

Solo stamattina il presidente della Regione Nello Musumeci è intervenuto a Radio24 per parlare proprio dell'epidemia: "Siamo in tempo di guerra, bisogna fare ancora sacrifici per evitare grandi problemi". Quanto alla condizione ospedaliera ha chiarito che "Siamo pronti a una maggiore emergenza, lavoriamo sulle strutture ospedaliere per rendere sicuri gli accessi al Pronto soccorso e qualche struttura del territorio sarà dedicata interamente a questo come si fa in tempo di guerra".