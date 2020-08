Dipendente Poste positiva al Covid, l'azienda: "Sanificazione fatta e servizio regolare"

"Il protocollo sanitario vigente è stato rispettato". Lo assicura, in una nota, Poste Italiane in merito al caso di Covid-19 accertato tra i dipendenti del centro smistamento di via La Malfa. "L’Azienda, dopo aver prontamente sanificato gli ambienti di lavoro a tutela del personale e della clientela - si legge - assicura i cittadini sul regolare svolgimento del servizio di recapito nel territorio interessato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A essere risultata positiva è stata una dipendente del Cmp (Centro di meccanizzazione postale) che lavora nella sezione raccomandate di via Ugo La Malfa. Dopo i primi sintomi febbrili è stata sottoposta a un tampone che ha dato esito positivo. Sono stati così applicati i protocolli sanitari previsti in questi casi ed è scattato il contact tracing, ovvero il tracciamento degli spostamenti e dei contatti delle persone, in modo da ricostruire più velocemente le catene del contagio e provare a interromperle riducendo la diffusione dell’epidemia. La donna adesso si trova a casa.