Polizia municipale, due agenti positivi al test sierologico sul Covid

Il Coronavirus non allenta la morsa a Palermo e "coinvolge" anche la polizia municipale. Due agenti, infatti, sono risultati positivi al test sierologico sul Covid. La comunicazione è arrivata dall’Asp di Palermo. Uno dei due agenti lavora nella segreteria del personale, l'altro invece all’ufficio notifiche. I due sono adesso in quarantena in attesa dell’esito del tampone. I locali del comando dei vigili urbani di via Dogali, a Passo di Rigano, sono stati sanificati come prevede il protocollo sanitario.

Proprio ieri un caso di Covid ha scosso anche l'Inps. Un dipendente che lavora nella sede di via Laurana nelle scorse ore è infatti risultato positivo al tampone. Si tratta di un giovane lavoratore (circa 30 anni) assunto da poco. L'uomo ha accusato lievi sintomi (simili a quelli influenzali) e per questo gli è stato consigliato di effettuare il test che ha dato esito positivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, secondo l'ultimo bollettino del Ministero, sono emersi 182 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia a fronte di oltre 6 mila tamponi (altri 19 i ricoveri di persone che hanno manifestato qualche sintomo). Cinquantadue i nuovi casi a Palermo. Nell'Isola il numero dei soggetti in isolamento domiciliare è passato a 2.829.