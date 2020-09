Covid, paziente positivo all'ospedale di Petralia Sottana: caso scoperto al terzo tampone

Un paziente ricoverato all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana è risultato positivo al Covid al terzo tampone effettuato. Lo rende noto l'Asp, precisando che "dopo avere fatto accesso alla struttura attraverso il pronto soccorso è, sempre, rimasto in isolamento, non entrando mai in contatto con altri degenti".

Tutti gli operatori che hanno provveduto alle cure hanno sempre utilizzato i dispositivi di protezione. Stessi dispositivi ha utilizzato anche il personale del seggio elettorale che ha raccolto l’espressione di voto del paziente per il referendum.

"Il paziente era risultato negativo sia dopo l’accesso al pronto soccorso sia dopo il ricovero - precisano dall'Azienda sanitaria -. Considerata la presenza di una sintomatologia riconducibile all’infezione da Covid-19, si è provveduto ad effettuare un terzo tampone che ha dato esito positivo. Il paziente è stato, già, trasferito in un ospedale della città di Palermo. La direzione del presidio ospedaliero ha provveduto a far sanificare i locali e a tracciare i contatti con gli operatori che si stanno sottoponendo al tampone. L’ospedale, che non ha mai interrotto l’attività, funziona regolarmente in tutte le sue articolazioni".