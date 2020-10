"Non fermate lo sport", istruttori e responsabili di palestre in piazza contro le chiusure

"Non fermate lo sport", è il messaggio che i rappresentanti di palestre, centri fitness e scuole di danza vogliono mandare al governo nazionale. Le loro attività sono state chiuse con l'ultimo Dpcm per limitare i contagi da Coronavirus e i lavoratori del settore si sono dati appuntamento per sabato in piazza Verdi alle 11,30. "Una manifestazione - sottolineano gli organizzatori - pacifica e nel rispetto del distanziamento".

"In un momento così difficile - spiegano i promotori dell'iniziativa - siamo felici di essere riusciti ad unire rappresentanze di sport e gruppi diversi. D’altronde, al di là della disciplina che pratichiamo, ciò che più conta e ci unisce è la cultura alla bellezza, all’arte, nel rispetto dei valori universali dello Sport di uguaglianza, correttezza e verità. La condotta da seguire dovrà essere esemplare, compatta, simbolo di giustizia e di pace. Noi rappresentiamo la parte più sana e bella della società. Lo sport è un'attività essenziale poichè il diritto alla salute è strettamente legato alla nostra attività".

I partecipanti sono invitati a presentarsi indossando l’uniforme della propria disciplina o con la propria tuta sociale, a indossare la mascherina e a rispettare le distanze.

Alle 12,30, come vittime di un plotone di esecuzione, i partecipanti si stenderanno per terra rimanendo immobili. "Saranno vietati - sottolineano ancora gli organizzatori - atteggiamenti aggressivi o spot violenti. Non sono ammesse testimonianze e interventi di natura politica".



