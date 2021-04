Coronavirus, dati in salita: "Palermo vicina alla soglia che fa scattare la zona rossa"

"La situazione è preoccupante, i dati non ci lasciano tranquilli". Poche ore fa il sindaco Leoluca Orlando aveva espresso così la sua ansia sui numeri legati all'emergenza Covid. E adesso si torna a parlare di ospedali sotto pressione. "La situazione resta molto critica - si legge sul sito dell'Ansa -. I dati parlano chiaro: i casi continuano a salire, così come i ricoveri in ospedale. L'incidenza settimanale dei nuovi contagi nel capoluogo ha raggiunto 230 casi ogni centomila abitanti, ormai vicina alla soglia di 250 che fa scattare automaticamente la zona rossa. La spia di questa situazione è rappresentata dal fatto che si registrano nuovamente code di ambulanze davanti agli ospedali e alle aree di emergenza. Ieri 20 mezzi di soccorso sono rimasti a lungo in attesa davanti al Covid Hospital di Partinico".

"In queste ore continuano ad arrivare persone con insufficienze respiratorie - dice all'Ansa il medico Giovanni Luca D'Agostino - magari pensateci mentre organizzate la grigliatina di nascosto con gli amici, sentendovi 'paladini' che si battono per la libertà". Il trend dei contagi in città preoccupa anche il direttore del 118 Fabio Genco. Il pronto soccorso dell'ospedale Policlinico nei giorni scorsi è stato bloccato dall'alto numero di accessi e anche quelli del Civico e di Villa Sofia sono "sotto pressione". Orlando negli scorsi giorni ha scritto ai vertici dell'Asp e al Commissario per l'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, sollecitando "l'invio di dati aggiornati e relativi alle singole circoscrizioni della città di Palermo".