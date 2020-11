Troppi assembramenti, in arrivo nuovi divieti per contrastare il Coronavirus

Nuovi divieti in arrivo per evitare gli assembramenti e contrastare la diffusione del Coronavirus. I ripetuti appelli alla responsabilità dei cittadini non hanno funzionato - come dimostrano le foto scattate a Ballarò davanti al carretto della frittola e il videoclip girato da Angela da Mondello senza mascherina (denunciata assieme al suo agente) - e così l'amministrazione comunale è pronta a correre ai ripari.

Con l'ultimo Dpcm, il Comune ha sospeso l'ordinanza anti stazionamento emanata dal sindaco il 22 ottobre. Che adesso dovrebbe essere riattivata, non solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica ma tutta la settimana. E ciò in aggiunta all'ingresso contingentato in ville e giardini.

Il Coronavirus è ovunque e sta dilagando. Urgono interventi per evitare la concentrazione delle persone in centro così come nelle borgate marinare, ad esempio a ridosso delle spiagge. Ma anche nei mercatini rionali dove, in barba alle restrizioni anti Covid, soprattutto nell'ultimo weekend, si sono verificati numerosi assembramenti.

C'è poi il tema dei controlli. In base ai Dpcm del premier Conte la competenza spetta alle "forze di polizia". Solo con un intervento ad hoc del governo è stata specificata la possibilità di un coinvolgimento dei vigili urbani. Il coordinamento dei controlli è affidato ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza, cioè la prefetura. Non a caso il sindaco Leoluca Orlando stamattina si è recato dal prefetto Giuseppe Forlani per mettere a punto la "macchina" dei controlli e le restrizioni. Quest'ultime prima che lo stesso primo cittadino emani provvedimenti urgenti a sua firma. Dopo il confronto con il prefetto, Orlando terrà una conferenza stampa alle 15.