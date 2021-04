Palazzetto dello sport di Bagheria diventa centro vaccinale: firmate le carte

Firmato oggi il verbale di consegna per l’utilizzo del Palazzetto dello sport di Bagheria come centro vaccinale Covid. A sottoscrivere l'accordo per il Comune di Bagheria il sindaco Filippo Maria Tripoli, con l'avallo tecnico del dirigente dei Lavori Pubblici l'ingegnere Giancarlo Dimartino e per la Città metropolitana di Palermo gli ingegneri Claudio Delfino, dirigente della direzione edilizia e beni culturali e Maurizio Magro Malosso, responsabile dell'ufficio edilizia scolastica, turistico-sport e attività produttive.

"Con la firma del verbale - dicono dal Comune - si concretizza formalmente quanto già comunicato nei giorni scorsi: l'utilizzo del palazzetto dello sport di Bagheria, edificio della città metropolitana, quale hub vaccinale contro il Covid 19. La cessione, in via temporanea, del palazzetto intitolato a Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro, non è utilizzato al momento per attività sportive come previsto dai vari DPCM in tema di emergenza Covid. L'uso del palazzetto fu sollecitato dall'amministrazione comunale ad inizio aprile ed ora si concretizza un servizio che servirà per tutto il comprensorio del distretto 39 che include i comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia. Sono in corso i rilievi e i lavori, anche con il supporto della Protezione civile, per rendere disponibile l'hub vaccinale nel giro di 15 giorni".

"Siamo soddisfatti che la Città metropolitana di Palermo abbia accettato la richiesta del Comune di Bagheria e ringraziamo Leoluca Orlando, sindaco della Città metropolitana e i relativi uffici coinvolti per la grande collaborazione - dice il sindaco Filippo Maria Tripoli - sarà questo un importante centro utile per Bagheria e non solo. Adesso i prossimi passaggi sono l'adeguamento del palazzetto da parte della Protezione civile regionale cui seguirà l'utilizzo da parte di Asp".