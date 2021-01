Covid a Villa Sofia, pronto soccorso operativo "a metà": accettati solo codici rossi

Porte (quasi) chiuse e attività limitata ai casi di massima urgenza, cioè i cosiddetti "codici rossi". Succede al pronto soccorso di Villa Sofia. Lo stop è scattato nella giornata di ieri ed è stato disposto per consentire la sanificazione dell'intera struttura, dopo l'accertamento nei giorni scorsi di otto casi di Coronavirus nel reparto di osservazione breve. I pazienti risultati positivi al virus sono stati spostati nei reparti ad hoc, i negativi sono stati sottoposti a diversi tamponi come previsto dalla procedura e i locali sanificati. La bonifica delle aree interessate dovrebbe terminare già in mattinata, con la ripresa dell'attività a pieno regime. Già ieri sera, così come stamattina, i sanitari sono stati impegnati proprio per dei codici rossi.