Coronavirus, al Policlinico un "tampone sospeso" per i più bisognosi

Potrà essere richiesto da utenti con Isee inferiore a ottomila euro. Sarà effettuato in modalità drive in nelle postazioni di via del Vespro. Tutte le informazioni utili per chi vuole usufruire del servizio e per chi vuole supportare l'iniziativa