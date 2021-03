Focolaio Covid nel reparto di Ortopedia del Giglio, 16 pazienti contagiati: slitta ripresa attività

In corso tamponi molecolari di controllo su degenti e personale. Tre sanitari sono stati trovati positivi al virus ma, grazie al vaccino, non hanno sviluppato la malattia. La Fondazione: "La dimostrazione della validità del siero e di quanto sia indispensabile che l’intera popolazione si vaccini in tempi brevi"

La ripresa dell’attività dell’unità operativa di Ortopedia dell'ospedale Giglio è stata posticipata a lunedì dopo un focolaio con pazienti positivi al Covid 19. I pazienti positivi, in totale 16, sono stati trasferiti, negli scorsi giorni, negli ospedali Covid 19 e il reparto è stato sanificato.

"Contiamo di riprendere l’attività di ortopedia già lunedì - affermano dalla Fondazione Giglio -. Come da procedura si stanno eseguendo i tamponi molecolari ad intervalli di 48 ore e verifica a 72 ore, per tutto il personale sanitario, amministrativo e dei servizi al fine riaprire in sicurezza Ortopedia e riportare la struttura in uno stato di 'Covid free'.

Tre sanitari - aggiungono dalla Fondazione - sono stati trovati positivi al virus ma, grazie al vaccino, non hanno sviluppato la malattia. E’ questa la dimostrazione - sottolineano dal Giglio - della validità del vaccino e di quanto sia indispensabile che l’intera popolazione si vaccini in tempi brevi".