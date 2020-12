Covid, al personale del Civico mascherine e dpi donati da aziende Meccatronica al Nursind

Sono stati distribuiti all’ospedale Civico i dispositivi di protezione donati dalle aziende di Meccatronica Sicilia al sindacato degli infermieri Nursind. La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale del’Arnas Roberto Colletti, dell’avvocato Daniele Vecchio in rappresentanza del Distretto produttivo e del segretario territoriale del Nursind Palermo, Aurelio Guerriero. Negli scatoloni centinaia di mascherine chirurgiche, Ffp2, camici, calzari, e tanti altri strumenti indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori sanitari nella lotta contro il Covid 19.

"Si tratta di un segnale molto importante di attenzione verso il lavoro del personale sanitario – dice Guerriero – ringraziamo le aziende per la sensibilità mostrata in questa fase molto difficile della battaglia contro il Coronavirus e auspichiamo che questi dispositivi possano essere distribuiti ai colleghi con regolarità per poter affrontare al meglio la pandemia”.

“Quando abbiamo appreso che nel centro Covid dell'ospedale Civico mancavano i dpi siamo subito intervenuti per supportare gli operatori in prima linea, fornendo quanto necessario – dice Antonello Mineo, presidente di Meccatronica - Abbiamo quindi voluto dimostrare quanto sia importante avere delle aziende che producono dispositivi ‘made in Sicily’, che possono essere a supporto dei medici e infermieri delle nostre strutture ospedaliere. I nostri Dpi rispondono a tutte le normative europee, ci auguriamo che la sanità regionale e la pubblica amministrazione con questo gesto fatto dalle aziende si possano sensibilizzare, acquisendo i Dpi ‘made in Sicily’ e interrompendo il commercio di prodotti ‘made in China’ non a norma, che sono anche nocivi per la salute".