VIDEO | Orlando dai cancelli dell'Ascione: "Operatori della scuola fate subito tampone e vaccino"

“La situazione dei contagi è stato accertato, è preoccupante in Sicilia e nella nostra città. Il comportamento incosciente di tanti ha determinato questo esplodere di contagi e di morti. E' la ragione per la quale torno ancora una volta a rivolgere un invito a tutti al massimo di cautela e di prudenza". E' l'appello lanciato da Orlando attraverso un videomessaggio registrato davanti ai cancelli di un istituto scolastico cittadino, l'Ipsia Ascione che segue a ruota quello lanciato ieri sulle scuole dell'infanzia e i nidi.

"Quella cautela e quella prudenza alle quali mi sono ispirato disponendo la chiusura fisica delle scuole, come si può vedere dai cancelli di questo splendido istituto scolastico della nostra città (dice mentre indica l'istituto Ascione, ndr), ma disponendo anche la possibilità e necessità di procedere con attività scolastiche a distanza - aggiunge Orlando -. Coniugare il diritto alla salute ed il diritto alla scuola è lo scopo e l'impegno di tutti noi. Per questo voglio ancora una volta chiedere di avere cura della propria salute ed invitare tutti gli operatori scolastici a sottoporsi oggi al tampone, domani al vaccino, secondo un criterio di priorità che ho affermato dovrà essere riconosciuto nei provvedimenti del governo nazionale. Invito tutti gli operatori della scuola che hanno fatto, fanno e faranno un ottimo servizio alla nostra comunità ed alla comunità scolastica in particolare, di sottoporsi al tampone, per potere in sicurezza tornare alla scuola di presenza. E occorre che i genitori smettano di tenere comportamenti incoscienti e poi lamentare che i loro figli non possono andare a scuola in presenza. Un poco di coerenza e tanto impegno per salvaguardare il diritto alla salute nostra e dei nostri cari”.