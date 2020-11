VIDEO | Orlando in tv: "Se chiudo le scuole? Aspetto lunedì, poi valuto provvedimenti"

Il primo cittadino è intervenuto a Tgcom24 per fare il punto: "Il sindaco non ha il potere di chiudere le scuole, tranne in casi singoli. Ho rivolto una richiesta formale a Regione e autorità sanitarie perché mi facciano avere notizie rassicuranti. Sì, sono preoccupato"