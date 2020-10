Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Coronavirus, Orlando: "Costretto a chiudere zone e limitare gli orari"

Il sindaco: "Vanno sorgendo casi sempre più frequenti. Se il contagio viene da fuori è evidente che le responsabilità di chi sta in mezzo alla strada vanno a colpire coloro che dovrebbero stare in sicurezza come il mercato ortofrutticolo, gli uffici comunali o addirittura gli ospedali"