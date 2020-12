Visiere per Asp, strutture assistenziali e la Missione di Biagio Conte: il dono dell'Ordine degli infermieri

L’Ordine degli Infermieri di Palermo ha consegnato ieri numerose visiere all’Asp di Palermo e a Samot, Samo, Osa, Sisifo e alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

"Abbiamo voluto dare - ha commentato il presidente dell’Ordine, Nino Amato - un segnale concreto di collaborazione con importanti realtà sanitarie e socioassistenziali della città. Le visiere serviranno agli operatori come ulteriore protezione dal rischio del contagio da Covid 19, nella consapevolezza che la prevenzione è oggi la prima arma per combattere il virus, in attesa che la campagna vaccinale si estenda in maniera più ampia”.

Gallery