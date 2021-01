L'Ordine degli infermieri lancia l’allarme: "Manca il personale, servizi a rischio"

"Palermo è a corto di infermieri. E senza una radicale inversione di marcia, la carenza rischia di incidere in maniera pesantissima sui servizi sanitari locali". A lanciare l’allarme è il presidente dell’Ordine provinciale degli Infermieri, Nino Amato, che ha chiesto un incontro sul tema all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

"Per effetto dei pensionamenti con quota 100 e a causa del numero esiguo di laureati in Infermieristica - ha aggiunto Amato - la disponibilità di questo personale è oggi estremamente esigua, come testimoniano i dati provinciali. Oggi più che mai, in piena emergenza pandemica, va affrontato il tema del sostegno a una professione la cui indispensabilità è di palese evidenza".

Per il presidente dell’Ordine da un lato vanno ampliati i posti all'interno dei corsi di laurea e dall’altro vanno garantite migliori condizioni professionali. "Purtroppo spesso un professionista lascia Palermo per lavorare in altre realtà italiane ed europee - aggiunge Amato - perché qui riceve proposte al ribasso. Gli infermieri sono operatori sanitari di altissima competenza e indiscutibile know - how e il loro lavoro va ricompensato nella misura corretta". Nino Amato si rivolge al governo regionale "affinché si occupi di una categoria fondamentale come quella infermieristica".

A condividere le preoccupazioni del presidente Amato anche i colleghi degli altri Ordini provinciali siciliani. "Torniamo a chiedere un incontro all’assessore Ruggero Razza - commenta Amato - convinti come siamo che possiamo dare il nostro autorevole contributo nella gestione di una fase complessa come questa e ricordando quanto sia di vitale importanza il ruolo che gli infermieri stanno svolgendo".