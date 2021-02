L'ordinanza di Speranza: la Sicilia passa in zona gialla (ma dopo San Valentino)

Niente San Valentino in zona gialla in Sicilia. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firma le nuove ordinanze che - Isola a parte - andranno in vigore a partire da domenica 14 febbraio.

Passa in zona gialla la Sicilia e diventano arancioni le regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento. Ma attenzione: non c'è la "deroga di San Valentino" per la Sicilia (come aveva chiesto Musumeci) che invece passerà in zona gialla solo a scadenza della vigente ordinanza (che vale fino a lunedì 15 febbraio). In arancione restano l'Umbria e la provincia di Bolzano anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive.

Cosa si può fare in zona gialla

Riepiloghiamo in sintesi quello che si può fare in zona gialla: