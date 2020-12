Covid, divieto di fermarsi in centro sin dalla mattina: verso nuovi orari per i negozi

Da questo weekend torna il divieto di stazionamento. Ma rispetto alle precedenti disposizioni, la stretta sarà in vigore dalle 11 alle 22 nel centro storico e nei quartieri Libertà e Politeama. Dopo il via libera del comitato per l'Ordine e la sicurezza, il sindaco Leoluca Orlando è pronto a firmare una nuova ordinanza anti Coronavirus. La firma è attesa in giornata. Rispetto alle precedenti ordinanze, dunque, il divieto non scatterà più alle 16 ma già dalla mattina.

Il provvedimento, che segue l'ordinanza della Regione, spiega Orlando, è finalizzato "a ridurre al massimo i pericoli di assembramento" ed evitare di "attentare alla vita". Lunedì, inoltre, l'amministrazione comunale incontrerà le categorie produttive per discutere gli orari dei negozi. "Abbiamo sospeso le decisioni sugli orari di lavoro dei negozi per discuterne con le associazione di categoria e rimodularli in modo tale da evitare assembramenti negli orari di punta". Ad annunciarlo è sempre il sindaco, che lancia pure "un invito forte a cittadini e operatori economici per garantire all'interno dei locali il rispetto di queste norme".