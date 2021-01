Coronavirus, Orlando chiude le scuole per due giorni: "Troppi contagi"

Scuole chiuse domani e dopodomani a Palermo. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, preoccupato per "il progressivo aumento dei contagi che giornalmente si registrano in città" e le "sempre più frequenti notizie sulle difficoltà in cui operano tutte le strutture sanitarie".

Sulla scorta delle "innumerevoli segnalazioni di allarme generalizzato pervenute dai genitori degli studenti", Orlando gioca d'anticipo rispetto alla Regione, che solo domani riunirà la task force per la riapertura delle scuole. Con l'ordinanza firmata oggi pomeriggio arriva quindi lo stop temporaneo delle lezioni in presenza per tutte "le scuole di ogni ordine e grado, incluse quelle dell’infanzia e gli asili nido, per i giorni 8 e 9 gennaio".

Una decisione, scrive Orlando nell'ordinanza, "nelle more che vengano emanati i provvedimenti del governo nazionale e di quello regionale". E che potrà essere prorogata nel caso in cui dovesse perdurare la situazione emergenziale. "E' necessario - dichiara Orlando - adottare ogni utile provvedimento che serva a limitare le esigenze di spostamento e il rischio di assembramenti e in qualità di sindaco ho appena firmato quello che mi è, allo stato, possibile adottare. Restiamo in attesa che dai governi nazionale e regionale arrivino indicazioni chiare e univoche su come affrontare questa nuova ondata. Una nuova ondata che è la conseguenza di comportamenti purtroppo spesso superficiali delle scorse settimane; comportamenti che è necessario evitare e, ove possibile, prevenire e contrastare perché al più presto possa finire questo incubo che ha provocato troppi lutti, troppe sofferenze".