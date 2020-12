Covid, attese le ordinanze di Regione e Comune: "Modifiche agli orari dei negozi"

Dovrebbe arrivare in giornata l'ordinanza del goverantore Musumeci che darà, fra le altre cose, maggiore potere ai sindaci siciliani anche in relazione alla modifica degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e all'adozione di altri provvedimenti per evitare assembramenti. "Continuano a registrarsi contagi e decessi, sale la preoccupazione per il diffondersi della pandemia. In accordo con Regione e Prefetto - spiega il sindaco Leoluca Orlando - siamo alla ricerca di soluzioni per arginare la ripresa del fenomeno. Bisogna conciliare certamente le esigenze della vita durante le Feste con la garanzia del diritto alla salute".

Il sindaco del capoluogo ha dialogato questa mattina, in videoconferenza, con il presidente della Regione Nello Musumeci e con il prefetto Giuseppe Forlani. Fra le ipotesi al vaglio - secondo le prime indiscrezioni - la possibilità per molte attività di prolungare gli orari di apertura sino alle 21, prevedendo anche l'orario continuato per spalmare la clientela durante tutta la giornata. Ma anche misure anti assembramento, come per esempio il divieto di stazionamento che il primo cittadino aveva già adottato a novembre per due settimane.

Intanto è stato organizzato alla Fiera del Mediterraneo un punto per la sanificazione delle ambulanze che consentirà a partire da giovedì decine di interventi ogni ora. Il commissario straordinario Covid, Renato Costa, ha confermato inoltre che verranno allestiti dei punti in porti e aeroporti per sottoporre a screening chi rientrerà in Sicilia senza un tampone eseguito nelle ultime 72 ore. Un modo per tenere sotto controllo sotto il profilo sanitario tutti coloro che torneranno nell'Isola per le festività o per restare anche nelle prossime settimane per lavorare in smart working.