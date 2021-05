Prosegue a oltranza l'open day: da domani ancora vaccini senza prenotazione

Prosegue ad oltranza l’open day delle vaccinazioni in tutti i punti di somministrazione dell’Asp di Palermo. Il successo dell’iniziativa, con numeri record di adesione in città e provincia, ha indotto a dare continuità alla manifestazione che consente a tuti gli aventi diritto di potersi vaccinare, anche senza prenotazione.

Fino alle ore 17 di oggi, sono state complessivamente 33.237 le vaccinazioni effettuate durante l’open day in città e provincia da tutte le aziende interessate dall’iniziativa, di cui 14.527 dall’Asp insieme ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale.

Basterà presentarsi in uno dei punti di somministrazione negli orari indicati – a seconda della categoria di appartenenza - muniti di tessera sanitaria e documento di identità per ricevere il siero. Per velocizzare l’attività propedeutica alla vaccinazione, l’azienda sanitaria invita gli utenti a scaricare la documentazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Asp all'indirizzo https://www.asppalermo.org/copertina.asp (compilando i fogli con tutti i dati richiesti). Il personale medico procederà poi all’anamnesi del soggetto, quindi avverrà la vaccinazione. Dopo il tempo di osservazione, l’utente potrà andare via.

"Se il cittadino dovesse avere difficoltà motorie, ma trasportabile in auto - dicono dall'Asp il personale medico ed infermieristico del punto di somministrazione raggiungerà direttamente in auto la persona da vaccinare. Il cittadino rimarrà seduto in macchina dove riceverà la dose (in modalità drive in, ndr), poi, insieme al personale della struttura, attenderà il tempo necessario richiesto dopo l’inoculazione".

L’open day è riservato a tutti gli utenti che rientrano nel target nazionale per le vaccinazioni, e cioè: