Paura Coronavirus in provincia: cinque nuovi positivi a Bagheria, uno a Campofelice

Cinque positivi a Bagheria, uno a Campofelice di Roccella: anche in provincia è incubo Coronavirus. A rendere noti i nuovi casi i sindaci dei due paesi.

A Bagheria sono due i focolai: in uno al momento c'è un solo positivo, asintomatico, che si trova in isolamento domiciliare; nel secondo focolaio sono quattro i positivi al Coronavirus ed uno è in attesa dell'esito del tampone. Si tratta di un intero nucleo familiare. Tre dei contagiati sono ricoverati in ospedale, tra questi vi è una persona anziana con patologie pregresse, che presenta le condizioni più critiche. Gli altri due membri della famiglia sono a casa: uno di questi è asintomatico.

"Dobbiamo cercare di vivere la quotidianità rispettando le regole: uso della mascherina, lavare la mani spesso ed evitare gli assembramenti. Invito soprattutto i ragazzi a seguire le regole. I controlli non possono bastare, siamo una città di otre 56 mila abitanti, dobbiamo essere tutti controllori di noi stessi", afferma il sindaco Filippo Maria Tripoli.

A Campofelice di Roccella, invece, una donna è risultata positiva al Covid. Si tratta di una signora residente stagionale, rientrata da un viaggio all'estero. Fin dal primo giorno di rientro si trova in isolamento e segue in modo scrupoloso tutte le comunicazioni di rito con le strutture sanitarie di zona ed il Coc comunale.

La donna - costantemente monitorata dal medico di medicina generale - è in buona salute e sta affrontando la malattia con grande senso di responsabilità e attenzione. Secondo i medici, il caso non desta alcuna preoccupazione. "Il virus è ancora attivo e purtroppo si sta diffondendo soprattutto nelle nostre zone - dice il sindaco Michela Taravella -. Invito tutta la cittadinanza a tenere un comportamento responsabile e ad adottare ogni cautela per evitare la diffusione del contagio".