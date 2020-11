Coronavirus, a Palermo +377% di casi in un mese: più dell'1% degli abitanti è positivo

A Palermo sono stati superati i 10 attuali positivi per mille abitanti; in altre parole, oltre l'1% dei residenti a Palermo è positivo. Lo affermano dagli uffici del Comune. Una crescita forte se pensiamo che in un mese, dal 19 ottobre al 19 novembre, gli attuali positivi a Palermo sono passati da 1437 a 6854 (+5417, pari al 377% in più).

"Da notare - puntualizzano dal Comune - che il dato dei positivi non è di per sé preoccupante. Potrebbe essere solo indice di migliore tracciamento. Andrebbe analizzato in relazione ai dati sui tamponi effettuati e sulla ospedalizzazione. Ma questi ultimi dati purtroppo non vengono forniti al Comune né pubblicati".

Nella Città Metropolitana i positivi sono passati da 2.294 a 9.683 (+7.389, pari a +322%). I numeri sono forniti dall'ufficio Statistica del Comune di Palermo (che lavora sui dati dell'Asp del capoluogo). Nel computo totale della città metropolitana non ci sono i dati di Ustica (non disponibili). "I dati dei comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela - hanno sottolineato dagli uffici palermitani - sono disponibili solo dal 5 novembre".

