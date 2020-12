Covid, Musumeci: "E' il momento più delicato, comportiamoci bene o a gennaio sono guai"

"Questo è il momento più delicato. Se dovessimo comportarci male nelle prossime due settimane non riesco a immaginare cosa potrebbe accadere nel mese di gennaio". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite di Sky Tg24, riguardo alle misure anti-Covid in vista dei giorni cruciali delle festività natalizie. Il governatore ha ribadito che per le restrizioni in vista delle festività serve "equilibrio tra il richiamo alla responsabilità e la necessità di non danneggiare ulteriormente gli operatori economici".

Musumeci ha aggiunto: "Attendo con gli altri presidenti di Regione che il governo presenti una proposta e a seguire, tutti insieme, ci riuniremo e, se necessario, la emenderemo. Siamo in una linea di assoluta collaborazione con il governo centrale. Il tempo dei 'capponi di Renzo' che si beccano tra loro è passato".

Riguardo alle possibili restrizioni che saranno decise per i giorni di Natale, Santo Stefano e capodanno, Musumeci ha quindi dichiarato: "Serve una misura improntata alla cautela, a patto che non si danneggino gli operatori economici. Differenziare i colori in questo momento può suscitare gelosie, spesso anche infondate e inutili. Non ne abbiamo bisogno: vogliamo mantenere un rapporto di grande lealtà con il governo centrale, pur consapevoli delle specificità del territorio".