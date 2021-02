"Violate le norme anti Covid": chiusi cinque locali, multe per gestori e clienti

La polizia municipale ha eseguito controlli in diverse zone della città: da corso dei Mille a via Maqueda. Elevate sanzioni per quasi 35 mila euro. Il vicesindaco Fabio Giambrone ai cittadini: "Non favorire attività commerciali irregolari, che oltre a violare le leggi mettono a repentaglio la salute di tutti"

Cinque locali chiusi (non sono stati resi noti i nomi ndr) e sanzioni per un totale di 34.600 euro tra gestori e clienti. E' il frutto degli ultimi controlli della polizia municipale volti al contenimento della pandemia da Covid 19.

Gli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive, in via Errante e in corso dei Mille, hanno riscontrato due locali aperti al pubblico "risultati privi di ogni autorizzazione, sia amministrativa che sanitaria e che, oltre ad avere gravi carenze igienico-sanitarie, non ottemperavano alle prescrizioni previste dal Dpcm e dai protocolli Stato-Regioni". Sono stati elevati verbali per 11.500 euro a ciascun gestore.

Due market in via Ruggerone da Palermo e un ristorante in via Maqueda sono stati posti sotto sequestro cautelare amministrativo per cinque giorni. Apposti i sigilli "per l'inosservanza dell’obbligo di esporre all'ingresso un cartello che riportasse il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, come prescritto dal Dpcm del 14 gennaio scorso". I gestori sono stati sanzionati anche per inottemperanza al divieto di assembramento con un verbale di 400 euro. Inoltre, il gestore del ristorante di via Maqueda è stato multato perché "sprovvisto del prescritto piano di autocontrollo Haccp con un verbale di duemila euro nonchè, per le gravi carenza igienico sanitarie strutturali riscontrate, con ulteriore verbale di duemila euro".

Gli otto clienti presenti nei tre locali e nel ristorante sono stati tutti sanzionati per inottemperanza all'obbligo di portare con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché per il mancato divieto di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro. A ciascuno di loro è stato comminata una sanzione di 800 euro.

"Ringrazio la polizia municipale - ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla polizia municipale, Fabio Giambrone - per il costante lavoro di controllo e contrasto di comportamenti che sono ancora più gravi in questo periodo di pandemia. Rivolgo anche appello ai cittadini perché non favoriscano attività commerciali irregolari, che oltre a violare le leggi mettono a repentaglio la salute di tutti".