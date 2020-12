Niente mascherine e assembramenti, multati in 125 tra la vigilia e Santo Stefano

Più di un centinaio di persone multate per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Sono 125 per l’esattezza le persone sanzionate dalle forze dell’ordine, in tutta la provincia di Palermo, tra la vigilia di Natale e Santo Stefano. Tre i palermitani denunciati e due i commercianti multati.

Sono i dati dei controlli eseguiti da carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili sotto il coordinamento della prefettura. In questi giorni sono state controllate oltre 7.250 persone e circa 800 attività commerciali. Le persone multate da novembre ad oggi sono circa 7.475 e 23 quelle denunciate, su oltre 84 mila controlli. Su 22.500 esercizi commerciali ne sono stati multati 50, 17 quelli chiusi per 5 giorni.