Controlli anti Coronavirus, fermate 2.336 persone in un giorno: scattano 28 multe

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine a Palermo per il mancato rispetto delle norme anti Coronavirus. Ecco il bilancio: in tutto, in un giorno, sono state controllate 2.336 persone e 445 attività commerciali. Sono stati invece 28 i multati in un giorno a Palermo, mentre è scattata una denuncia, secondo quanto comunica la prefettura attraverso una nota. Sono i numeri dei controlli effettuati nella giornata di ieri (24 novembre 2020) e diramati nel tardo pomeriggio di oggi.

Le operazioni sono state messe a segno da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale, coordinati dalla prefettura, che hanno sorpreso diverse persone senza mascherina o che non hanno rispettato le norme anti assembramento. Nessun titolare di attività commerciali invece è stato sanzionato.