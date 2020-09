Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Caos movida, Orlando: "I contagi salgono, sto pensando alla chiusura dei locali"

Assembramenti di giovani e Covid-19, controlli e multe. Il commento del sindaco "Troppe persone non rispettano le norme. Se non si cambiano i comportamenti sarò costretto a misure drastiche. Sarebbe un danno per la nostra economia ma la salute è un bene supremo"