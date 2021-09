Niente autorizzazioni e suolo pubblico occupato: blitz dei vigili in centro, raffica di multe

Raffica di controlli dei vigili per la verifica del rispetto delle misure di contenimento del Covid nelle zone della movida. Gli agenti del Nucleo attività produttive, nel fine settimana, hanno effettuato numerose ispezioni, elevando sanzioni per quasi 20 mila euro.

Da un controllo tra piazza Pretoria e corso Vittorio Emanuele gli agenti hanno verificato che era in corso un evento con intrattenimento musicale, con la presenza di numerosi clienti. "Il locale - dicono dal comando dei vigili - era privo di tutti i titoli autorizzativi prescritti per l'attività ed è stato posto sotto sequestro amministrativo, con affissione dei sigilli. L’attività è stata interrotta. Il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di 'deturpazione', perché occupava una porzione di suolo pubblico di 90 metri quadri, ed essendo questo un bene culturale, lo destinava ad un uso incompatibile con il suo carattere storico, artistico e pregiudizievole per la sua conservazione ed integrità".

Inoltre è stata contestata la somministrazione di alimenti e bevande, e per l’illecita occupazione di suolo pubblico in violazione regolamento comunale sui dehors con verbali complessivamente di 9.523 euro.

Controlli anche all'Addaura. "Sul lungomare Cristoforo Colombo - dicono dal comando - al momento di un controllo un fast food aperto al pubblico con la presenza di numerosi clienti, gli agenti hanno accertato violazioni delle norme igieniche sanitarie, conservazione promiscua del cibo e scarse condizioni igieniche. Il gestore è stato sanzionato con verbali di complessivi 3.700 euro e il locale è stato segnalato all'Asp con richiesta di sospensione dell'attività, per le evidenti criticità igieniche sanitarie rilevate".

In via Maqueda, gli agenti del nucleo attività produttive hanno controllato un market e un ristorante in cui al momento del sopralluogo veniva messe in vendita per asporto, dopo le ore 20, bevande in bottiglie di vetro sebbene questo sia vietato da un’ordinanza sindacale. Entrambi i gestori sono stati sanzionati con verbali di 500 euro. Il gestore del ristorante è stato inoltre sanzionato per violazione delle norme igieniche sanitarie e per l’omissione di indicazioni alimentari delle prescritte informazioni per i consumatori, con verbali rispettivamente di 1.500 euro e di 2.000 euro.

Nel corso di altri controlli di un’altra attività in viale Regione Siciliana, al momento del sopralluogo, il locale era aperto al pubblico, privo della prescritta concessione di suolo pubblico e sprovvisto della prescritta autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande, all'esterno ed è stato sanzionato con verbali di 1.523 euro. Il gestore è stato segnalato "per occupazione arbitraria di una porzione di suolo pubblico di 195 metri quadri".