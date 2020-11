Piazza Monte di Pietà, vigili sorprendono 6 clienti in un pub: scatta la chiusura

Proseguono i controlli dei vigili per veritficare il rispetto delle misure di contenimento al Covid 19 nelle zone della movida. Sabato sera gli agenti del nucleo controllo attività economiche e produttive hanno effettuato numerose ispezioni nell'area del Capo. Il bilancio è di 2.800 euro di multe. Un locale in piazza Monte di Pietà è finito sotto sequestro cautelare. "Al momento del controllo effettuato alle 21.15 - dicono dal Comune - in un pub di piazza Monte di Pietà era in corso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli con la presenza di 6 clienti, vietata oltre le ore 18".

Il locale è stato posto sotto sequestro cautelare amministrativo di cinque giorni e il gestore è stato sanzionato per "inottemperanza alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione con un verbale di 400 euro".

"Inoltre - si legge nella nota - il titolare e un cliente non rispettavano l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina e sono stati multati con verbale di 400 euro ciascuno. Stesso destino per altre due persone nel corso dei controlli nelle vie adiacenti. E, infine, altre due persone sono state verbalizzate per spostamenti oltre le ore 22. senza comprovati motivi e sono stati elevati nei loro confronti verbali di 400 euro ciascuno".