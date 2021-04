Covid, è morto Totò Badami: ex sindaco di Misilmeri e storico esponente Cisl

La Cisl palermitana a lutto. E' morto Totò Badami, ex sindaco di Misilmeri e segretario provinciale Fnp Cisl Palermo-Trapani. Sessantaquattro anni, aveva contratto il Covid e da una settimana era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cervello.

"Oggi - si legge sulla pagina Facebook del sindacato - abbiamo perso un grande amico, un grande sindacalista, Salvatore Badami segretario provinciale Fnp Cisl Palermo Trapani, ci ha lasciato a causa delle conseguenze del terribile virus del Covid. Siamo vicini alla famiglia, a tutti i colleghi, amici , coloro che come noi lo hanno conosciuto e in lui hanno apprezzato le tante doti professionali e personali. Una grave perdita che colpisce tutta la Cisl palermitana e trapanese ma non solo, un vuoto incolmabile che ci lascia senza parole".

"Una grandissima perdita per tutta la Cisl - dicono gli amici e colleghi della Fnp - ma è soprattutto una grandissima perdita per ognuno di noi e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Abbiamo perso un grande amico, un grande sindacalista, persona perbene, affettuosa, capace sempre della parola giusta. Ci mancherà il suo saluto di ogni giorno, siamo vicini alla famiglia Badami ci stringiamo attorno a loro".