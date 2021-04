Covid, Terrasini in lutto per la morte dell'imprenditore Salvatore Di Maggio

Terrasini in lutto per la morte dell'imprenditore Salvatore Di Maggio, noto anche con l’appellativo di "Mister Sami". Si è spento causa Coronavirus all’età di 75 anni all’ospedale di Partinico dove si trovava ricoverato da 15 giorni nel reparto di terapia intensiva.

A ricordarlo è stato il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, che scrive su Facebook: "Vogliamo stringerci al dolore della moglie, dei figli, dei familiari tutti di Salvatore Di Maggio, Mister Sami come conosciuto da tutti in paese, che non ha superato la sua battaglia contro il Covid dopo giorni di ricovero presso il Covid Hospital di Partinico. Voglio ricordare di lui la sua continua voglia di fare, di realizzare, di investire, di trasferire qui a Terrasini quanto aveva appreso negli anni passati in America. Un uomo distinto, sempre garbato e cordiale con tutti, un imprenditore e grande lavoratore che negli anni '80 ricoprì anche incarichi politici come consigliere e amministratore del nostro paese. Ciao Mister Sami".