Coronavirus, morto professore del liceo Regina Margherita: "Una guida per i giovani"

L'incubo del Coronavirus scovolge la comunità scolastica del liceo Regina Margherita. E' morto, a 63 anni, l'insegnante Paolo Spinoso. Aveva 63 anni ed era di Monreale. Era ricoverato all’ospedale Covid di Partinico e le complicazioni dovute al virus gli sono state fatali.

"La nostra scuola - si legge sulla pagina Facebook dell'istituto - è colpita da un grave lutto: Paolo Spinoso, nostro stimato, caro collega, persona gentile, mite, preparata ma umile, mai polemica, sempre sollecita verso colleghi e alunni. Siamo sconvolti. Tutti: docenti, personale scolastico alunni. I suoi alunni. In chi lo ha conosciuto rimane il ricordo di un uomo buono e intelligente e l'esempio di come essere guida per i giovani nella semplicità del proprio essere insegnante! Ciao Paolo!".

La notizia ha scosso anche Monreale. Il sindaco. Alberto Arcidiacono, ha inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia colpita da questo grave lutto. "È un tempo davvero complesso - dice - Stiamo vivendo tra tante incertezze ed infinite speranze con il profondo desiderio di respirare normalità. Ognuno guarda soltanto i numeri come se questi rendessero da soli i gravami di un periodo così buio tralasciando spesso tutto quello che perimetra la vita di ogni essere umano coinvolto. Sono tante le gioie che accarezzano le crescenti guarigioni ma è infinito lo sconforto quando si apprende della perdita di qualcuno. A Partinico, si è spento un nostro concittadino. Ci stringiamo alla famiglia in un momento di grande mestizia".

E tanti in queste ore, tra colleghi, alunni ed ex alunni, lo ricordano Spinoso sui social. "Mi sono diplomata 18 anni fa e il professore Spinoso era già al Margherita. Mi dispiace moltissimo. Brava persona e sempre disponibile", si legge in un messaggio. E ancora: "Sono triste. Una notizia che mi tocca tantissimo e mi sconvolge. Sincere condoglianze alla famiglia. Paolo, riposa in pace" o "Io sono una mamma di una sua alunna, ho avuto il piacere di conoscerla una persona simpatica e bravissima. Condoglianze alla famiglia, mi dispiace tantissimo". "Era il professore di mia figlia, una bravissima persona , oggi appena ha appreso la notizia ha pianto tantissimo. Un enorme dispiacere". "Spezzato dal Covid - scrive un ex allievo - è salito in cielo il prof. Paolo Spinoso che ha rappresentato sicuramente un gran pezzo dei miei anni di vita liceale. Un uomo diretto, sincero, leale e innamorato della sua professione".