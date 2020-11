Coronavirus, morto infermiere della casa di riposo Santissimo Salvatore di via Altarello

Il Coronavirus miete un'altra vittima a Palermo. E' morto l'infermiere della casa di riposo Santissimo Salvatore di via Altarello. Aveva 52 anni.

La segreteria regionale della Uiltucs Sicilia si è stretta intorno alla famiglia del dipendente. "Riteniamo sia necessario un confronto con i sindacati - dice Marianna Flauto, segretario regionale Uiltucs - per capire qual è il protocollo di sicurezza ad oggi seguito e in che modo sia stato applicato. Bisogna fare immediatamente chiarezza. Se necessario siamo disponibili subito a studiare e concordare nuove regole per tutelare la salute dei lavoratori e impedire che nuovi contagi mettano a rischio la loro vita".

L'uomo era rimasto contagiato nelle scorse settimane. Era l'unico infermiere che svolgeva servizio nella casa di riposo. Aveva trascorso la quarantena nella sua abitazione, poi però le condizioni si sono aggravate.